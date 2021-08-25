Один из показателей Львовской области не соответствует "зеленой" зоне карантина
Фото: во Львовской области завышен показатель динамики уровня госпитализации (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на утро, 25 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако во Львовской области один из эпидпоказателей не в пределах нормы
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, во Львовской области показатель динамики госпитализаций COVID-больных демонстрирует высокий уровень, по последним данным он составляет 56,5%. Еще вчера этот показатель был на уровне 26,7%.
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.
Раньше Минздрав назвал условия введения "желтой" зоны в Украине.
Напомним, в Украине за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 727 человек.