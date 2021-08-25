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Один из показателей Львовской области не соответствует "зеленой" зоне карантина

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Среда 25 августа 2021 09:22
Один из показателей Львовской области не соответствует "зеленой" зоне карантина Фото: во Львовской области завышен показатель динамики уровня госпитализации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По состоянию на утро, 25 августа, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако во Львовской области один из эпидпоказателей не в пределах нормы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, во Львовской области показатель динамики госпитализаций COVID-больных демонстрирует высокий уровень, по последним данным он составляет 56,5%. Еще вчера этот показатель был на уровне 26,7%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Раньше Минздрав назвал условия введения "желтой" зоны в Украине.

Напомним, в Украине за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 727 человек.

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