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Один загиблий та шість поранених: наслідки обстрілів у Броварах

Автор: Марія Кучерявець

У Броварах внаслідок обстрілів загинула одна людина. Ще шестеро постраждалі, вони перебувають у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Ігоря Сапожка в ефірі Україна24.

"Медики працюють в посиленому режимі. Зараз в лікарнях знаходяться п'ять поранених. Інфраструктура вся працює, підвали відкриті", - сказав Сапожко.

На питання журналістів, чи відомо, був загиблий військовим чи цивільним він відповів:

"В мене наразі такої інформації немає. Цивільний він, чи військовий, на жаль".

Нагадаємо, Путін оголосив, що починає спецоперацію в Україні і вводить російські війська на Донбас.

Додамо, що під вогнем опинилися аеродроми та військова інфраструктура на заході та півночі країни.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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