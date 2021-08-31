Один загиблий і двоє поранених: бойовики обстрілювали бійців ООС і влаштовували підриви

Бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 30 серпня. В результаті обстрілів окупантів один український боєць загинув, ще двоє отримали поранення й травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС .

У районі Новозванівки ворог тричі обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Недалеко від Шумів окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Троїцького - з великокаліберних кулеметів. У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У Новотошківському бойовики обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Крім того, в цьому районі бойовики скинули з безпілотника гранату.

"З БПЛА було скинуто гранату ВОГ-17", - повідомили в ООС.

У районі Водяного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. У Широкиному обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів.

Також на кордоні Донецької та Луганської областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів один український боєць загинув, ще двоє отримали поранення й травму.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, інший - отримав поранення. Також, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, один військовий отримав мінно-вибухову травму", - уточнюють в штабі ООС.

Також там уточнили, що поранених бійців терміново доставили у лікувальний заклад. Стан здоров'я захисників - середнього ступеня тяжкості.

Крім того, станом на сьогоднішній ранок, бойовики тричі обстріляли позиції ООС.

У напрямку Широкиного вони відкрили вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів й великокаліберних кулеметів, в районі Новозванівки - з мінометів 120-го калібру. Також біля Нью-Йорка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

За сьогоднішню добу втрат немає.