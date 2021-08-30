При обстрілі бойовиків на Донбасі снаряд влучив у дах приватного будинку

В результаті обстрілу проросійськими бойовиками міста Золоте-4 в Луганській області снаряд влучив у дах приватного будинку в селі Хутір вільний. Господар у цей момент перебував у літній кухні і тому не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гуманітарної місії "Проліска" .

У місії уточнили, що обстріл Зотого-4 стався 29 серпня близько 6:00. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Пошкодження отримав приватний будинок у селі Хутір вільний.

"У житловому будинку по вулиці 2-а вільна снарядом був пробитий дах. 63-річний господар будинку на той момент перебував у літній кухні, тому не постраждав", - зазначено в повідомленні.

Фото: в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі снаряд влучив у дах приватного будинку (facebook.com/proliskamission)