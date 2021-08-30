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При обстрілі бойовиків на Донбасі снаряд влучив у дах приватного будинку

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Донбас, Понеділок 30 серпня 2021 19:56
При обстрілі бойовиків на Донбасі снаряд влучив у дах приватного будинку Фото: в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі снаряд влучив у дах приватного будинку (facebook.com/proliskamission)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті обстрілу проросійськими бойовиками міста Золоте-4 в Луганській області снаряд влучив у дах приватного будинку в селі Хутір вільний. Господар у цей момент перебував у літній кухні і тому не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гуманітарної місії "Проліска".

У місії уточнили, що обстріл Зотого-4 стався 29 серпня близько 6:00. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Пошкодження отримав приватний будинок у селі Хутір вільний.

"У житловому будинку по вулиці 2-а вільна снарядом був пробитий дах. 63-річний господар будинку на той момент перебував у літній кухні, тому не постраждав", - зазначено в повідомленні.

Фото: в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі снаряд влучив у дах приватного будинку (facebook.com/proliskamission)

Нагадаємо, за останні дні ситуація на Донбасі погіршилася. Так, 28 серпня бойовики обстріляли житлові райони в Луганській і Донецькій області. Поранення і бойові травми отримали 10 українських військових.

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