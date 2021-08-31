Один погибший и двое раненых: боевики обстреливали бойцов ООС и устраивали подрывы

Боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 30 августа. В результате обстрелов оккупантов один украинский боец погиб, еще двое получили ранения и травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС .

В районе Новозвановки враг трижды обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Шумов оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В Новотошковском боевики обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, в этом районе боевики сбросили с беспилотника гранату.

"С БПЛА было сброшено гранату ВОГ-17", - сообщили в ООС.

В районе Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В Широкино обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один украинский боец погиб, еще двое получили ранение и травму.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой - получил ранения. Также, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, один военный получил минно-взрывную травму", - уточняют в штабе ООС.

Также там уточнили, что раненых бойцов срочно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников - средней степени тяжести.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро, боевики трижды обстреляли позиции ООС.

В направлении Широкино они открыли огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Новозвановки - из минометов 120-го калибра. Также возле Нью-Йорка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

За сегодняшние сутки потерь нет.