Один из крупнейших НПЗ России пылает после атаки Сил обороны

СБС сообщили, что удар по НПЗ, принадлежащему компании "Роснефть", нанесли операторы 1-го отдельного центра, 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" и 413-го полка "Рейд" во взаимодействии с ССО, ГУР МОУ и другими составляющими Сил обороны.

В результате удара на территории завода прогремели взрывы и возник масштабный пожар. Более подробные последствия поражения уточняются.

Кроме того, Силы обороны поразили малый ракетный катер и минный тральщик в пункте базирования "Каспийск". Под ударом также оказались склады боеприпасов врага в районах Епифановки и Ровенек на ВОТ Луганской области.

Украинские защитники поразили и склад материально-технических средств в Райгородке на ВОТ Луганской области, а также склад средств РЭБ врага в Дмитровке на ВОТ Донецкой области.

Под прицелом Сил обороны оказался и береговой пост технической разведки ФСБ России в Мариуполе на ВОТ Донецкой области: поражена радиолокационная станция МР-232 "Буссоль-С" и оптико-электронный модуль. Кроме того, в Мариуполе поражен склад горюче-смазочных материалов.

Что известно о Рязанском НПЗ

Рязанский НПЗ входит в топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора. Его мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензины А-92/95/98/100, дизельное топливо, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод ежегодно производит в среднем 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1, которое, в частности, используют воздушно-космические силы российских оккупантов.