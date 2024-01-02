Один из крупнейших британских НПЗ продолжает работу с российским "Лукойлом", - Guardian

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Британии до сих пор продолжает работу с подразделением российской нефтяной компании "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Британская компания Essar Oil после вторжения России в Украину в 2022 году, прекратила весь импорт российского топлива. Впрочем, как свидетельствует недавно поданная отчетность, компания предоставила кредитную линию Litasco, нефтеторговому подразделению российского "Лукойла".

Сама же Litasco не подпадает под санкции. Таким образом, соглашение, которое фактически является кредитной линией, позволяет Essar покупать топливо и платить позже.

По данным издания, Litasco полностью принадлежит "Лукойлу", основатель и акционер которого, Вагит Алекперов, попал под санкции Великобритании еще в апреле 2022 года. "Лукойл" находится под санкциями в США, но не в Великобритании и ЕС, тогда как Litasco не находится под санкциями ни в одной из стран.

В Essar Oil заявили, что компания прекратила импорт российского топлива за много месяцев до установленного правительством срока и увеличила собственное производство, а также не импортирует никакого топлива российского происхождения, ведь работает "в соответствии с санкционным законодательством".

Заметим, что на конец марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами по 3,12% акций "Лукойла". Он также владел бенефициарным экономическим интересом еще относительно 5,43% акций.

Однако в апреле 2022 года Российский нефтяной магнат Алекперов ушел с поста президента "Лукойла".

Напомним, ранее сообщалось, что "Лукойл" остановил заводы по производству мазута из-за заполнения хранилищ и проблем с его продажей за границу.

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