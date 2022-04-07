"Лукойл" зупиняє свої заводи в Росії: названа причина

"Лукойл" зупиняє заводи з виробництва мазуту через надлишок нафтопродуктів. Повідомляється, що на тлі зниження поставок за кордон компанія зіткнулася з надлишками мазуту. Про терміни відновлення виробництва поки не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант" .

"У переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту і, як наслідок, утворення надлишку даного палива в сховищах", - йдеться в повідомленні компанії. Заповнення сховищ через низький попит призвело до зупинки нафтопереробних заводів і зниження виробництва палива. Надлишок палива передбачається перенаправити на ТЕЦ і використовувати мазут замість природного газу.

"Лукойл" володіє чотирма НПЗ в Росії і є другим після "Роснефти" найбільшим нафтопереробником у РФ. У 2021 році компанія переробила близько 43 млн тонн нафти.