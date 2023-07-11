Один из самолетов Пригожина в третий раз прилетел в Беларусь после бунта, - "Гаюн"

Как пишет "Гаюн", бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) сегодня в 19:40 по местному времени приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

Стоит отметить, что с 24 июня, момента, когда в Пригожин и "вагнеровцы" устроили бунт в России, его самолет уже в третий раз замечен в Беларуси.

Фото: скриншот (t.me/Hajun_BY)

Переворот Пригожина

После того, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обратил свой "поход на Москву" 24 июня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. В этом случае против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России.

Вечером 26 июня два его самолета были замечены на территории России. До недавнего времени бело непонятно, где все же находится Пригожин.

При этом, по данным CNN, Пригожина могут ликвидировать в Беларуси, а по информации Института изучения войны, Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Александра Лукашенко. Таким образом, уход в Беларусь может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

В то же время представитель ГУР Андрей Юсов во время телемарафона рассказал, что пока нет информации, что наемники ЧВК "Вагнера" перегруппировываются и переходят в Беларусь. Для окончательных выводов следует подождать.

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