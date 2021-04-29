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Один з найбільших банків України змінить назву

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 14:31
Один з найбільших банків України змінить назву Фото: Райффайзен Банк Аваль стане Райффайзен Банком (aval.ua)
Автор: Олександр Білоус

Акціонери АТ "Райффайзен Банк Аваль" на своїх річних загальних зборах вирішили змінити назву банку. Банк буде називатися "Райффайзен Банк".

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, це рішення набуде чинності після проходження всіх юридичних процедур і внесення відповідних змін до Державного реєстру. До того моменту назва компанії залишається тим же - АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Банк "Аваль" заснований в 1992 році. У серпні 2005 року австрійська група Raiffeisen Int купила 93% Банку "Аваль" за 1 млрд доларів. При покупці було вирішено зберегти бренд "Аваль". Зараз найбільшими акціонерами банку є Raiffeisen Bank International (68,27% акцій) і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 30%.

"Райффайзен Банк Аваль" серед українських банків посідає третє місце за кількістю відділень - 396 на 1 січня 2021 року. Крім того, він знаходиться на третьому місці за прибутком - 3,741 млрд гривень за 2020 рік.

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