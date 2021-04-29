Один з найбільших банків України змінить назву

Як наголошується в повідомленні, це рішення набуде чинності після проходження всіх юридичних процедур і внесення відповідних змін до Державного реєстру. До того моменту назва компанії залишається тим же - АТ "Райффайзен Банк Аваль".

Банк "Аваль" заснований в 1992 році. У серпні 2005 року австрійська група Raiffeisen Int купила 93% Банку "Аваль" за 1 млрд доларів. При покупці було вирішено зберегти бренд "Аваль". Зараз найбільшими акціонерами банку є Raiffeisen Bank International (68,27% акцій) і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) - 30%.