ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НБУ оновив рейтинг прибутковості банків

Київ, Середа 13 січня 2021 11:45
НБУ оновив рейтинг прибутковості банків
Фото: каса банку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рейтинг очолюють два державні банки

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2020 року отримали 43,347 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,032 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ.

За даними НБУ, на другому місці також державний Ощадбанк - 4,846 млрд гривень, на третьому - банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 3,741 млрд гривень.

Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,489 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,974 млрд гривень.

За даними НБУ, 62 з 73 банків отримали прибуток на суму 48,157 млрд гривень, а 11 банків показали збитки на 4,809 млрд гривень.

Рекордний збиток зафіксував державний Укрексімбанк -3,766 млрд гривень.

НБУ оновив рейтинг прибутковості банків

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року в Україні налічувалося 7329 діючих структурних підрозділів банків. У порівнянні з початком року їх кількість скоротилася на 673.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків у січні-листопаді 2020 року склала 43,365 млрд грн. Це на 26,5% менше, ніж роком раніше (59,001 млрд грн).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка банкиприбыль

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся