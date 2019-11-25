КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи

Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Пропуск здійснюватимуть з 08:00 до 17:00

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил переходять на зимовий графік роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС в Facebook.

Зазначається, що перехід на графік зимового періоду відбудеться 1 грудня. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08:00 до 17:00.

"Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок", - йдеться в повідомленні.

За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло понад 3,2 мільйона осіб та 389 тисяч транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що уряд спростив порядок в’їзду-виїзду осіб та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування для громадян України, які змушені жити на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявляв, що контрольний пункт в'їзду-виїзду "Золоте" в Луганській області готовий до відкриття з української сторони.