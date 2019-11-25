ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 10:43
КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи
Ілюстративне фото (police.dn.ua)

Пропуск здійснюватимуть з 08:00 до 17:00

Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил переходять на зимовий графік роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС в Facebook.

Зазначається, що перехід на графік зимового періоду відбудеться 1 грудня. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08:00 до 17:00.

"Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок", - йдеться в повідомленні.

За осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло понад 3,2 мільйона осіб та 389 тисяч транспортних засобів.

КПВВ на Донбасі переходять на зимовий графік роботи

Раніше повідомлялося, що уряд спростив порядок в’їзду-виїзду осіб та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування для громадян України, які змушені жити на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявляв, що контрольний пункт в'їзду-виїзду "Золоте" в Луганській області готовий до відкриття з української сторони.

Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед військових ООС На Донбасі обстріли спричинили пожежу, згоріли 6 будинків
Новини України КПВВДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся