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Главная » Жизнь » Общество

Один из КПП на границе с Румынией временно не будет работать 10 ноября

17:52 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Один из КПП на границе с Румынией временно не будет работать 10 ноября Фото: граница с Румынией (Getty Images)
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Движение транспортных средств на въезд в Румынию через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно ограничат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Ограничения будут действовать 10 ноября 2026 года с 08:00 до 16:00. По информации румынской стороны, в этот период на территории пункта пропуска будут производиться технические работы по замене модульных кабин для осуществления пограничного контроля.

Кроме ограничений для транспорта, в течение этого времени возможно замедление оформления пешеходов.

Пограничники рекомендуют водителям автотранспорта заранее скорректировать свои маршруты. Для пересечения границы с Румынией предлагают воспользоваться соседним пунктом пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией".

Граждан просят учесть временные неудобства при планировании поездок, чтобы избежать лишнего ожидания в очередях на границе.

Напомним, в ГПСУ рассказали, что пункты пропуска Устилуг на Волыни, Краковец и Шегини на Львовщине наиболее популярны, поэтому там периодически могут возникать очереди.

РБК-Украина также писало, что Украина ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенного контроля вглубь их стран.

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