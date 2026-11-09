Один из КПП на границе с Румынией временно не будет работать 10 ноября

Движение транспортных средств на въезд в Румынию через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно ограничат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Ограничения будут действовать 10 ноября 2026 года с 08:00 до 16:00. По информации румынской стороны, в этот период на территории пункта пропуска будут производиться технические работы по замене модульных кабин для осуществления пограничного контроля.

Кроме ограничений для транспорта, в течение этого времени возможно замедление оформления пешеходов.

Пограничники рекомендуют водителям автотранспорта заранее скорректировать свои маршруты. Для пересечения границы с Румынией предлагают воспользоваться соседним пунктом пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией".

Граждан просят учесть временные неудобства при планировании поездок, чтобы избежать лишнего ожидания в очередях на границе.