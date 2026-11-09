Один из КПП на границе с Румынией временно не будет работать 10 ноября
Движение транспортных средств на въезд в Румынию через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно ограничат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Ограничения будут действовать 10 ноября 2026 года с 08:00 до 16:00. По информации румынской стороны, в этот период на территории пункта пропуска будут производиться технические работы по замене модульных кабин для осуществления пограничного контроля.
Кроме ограничений для транспорта, в течение этого времени возможно замедление оформления пешеходов.
Пограничники рекомендуют водителям автотранспорта заранее скорректировать свои маршруты. Для пересечения границы с Румынией предлагают воспользоваться соседним пунктом пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией".
Граждан просят учесть временные неудобства при планировании поездок, чтобы избежать лишнего ожидания в очередях на границе.
Напомним, в ГПСУ рассказали, что пункты пропуска Устилуг на Волыни, Краковец и Шегини на Львовщине наиболее популярны, поэтому там периодически могут возникать очереди.
РБК-Украина также писало, что Украина ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенного контроля вглубь их стран.