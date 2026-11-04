Наиболее загружены 3 пункта пропуска. ГПСУ дала совет, где пересекать границу с Польшей
Пункты пропуска Устилуг на Волыни, Краковец и Шегини на Львовщине наиболее популярны. Потому там периодически могут возникать очереди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко на брифинге, передает "Укринформ".
Очереди на границе
Демченко отметил. что поток автомобилей в Устилуге, Краковце и Шегинях периодически растет в отдельные дни.
"Наиболее приоритетной остается граница с Польшей, там могут быть отдельные нагрузки на пункты пропуска. Традиционно люди для себя выбирают три направления, где наиболее активно пересекают границу и где могут фиксироваться скопления автомобилей", - говорит он.
Демченко посоветовал, по возможности, пользоваться и другими пунктами пропуска, что позволит им быстрее пересечь границу.
"Потому что при нагрузке на эти три пункта пропуска соседние могут иметь нулевую очередь", - добавил он.
Демченко напомнил, что ознакомиться с состоянием загруженности пунктов пропуска можно на странице западного регионального управления ГПСУ в Facebook. Там каждые три часа обновляется информация по всем направлениям.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина ведет переговоры с Польшей и Словакией о переносе таможенного контроля в глубь их стран.
Кроме того, глава МВД Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин заявила о рассмотрении переноса украинских КПП на территорию страны.
Также стало известно, что Кабинет министров Украины постановил запустить новый автомобильный пункт пропуска на границе с Румынией "Белая Церковь - Сигета-Мармация" в Закарпатской области.