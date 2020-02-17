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"Укргазвидобування" планує скоротити видобуток у 2020 році

Новини » Економіка     17.02.2020 - 17:50
"Укргазвидобування" планує скоротити видобуток у 2020 році
Ілюстративне фото (УНІАН)

Видобуток скоротиться на 2%

Видобуток газу компанії "Укргазвидобування" у 2020 році скоротиться порівняно з 2019 роком на 2% до 14,6 млрд кубометрів. Про це заявив керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Фаворов, видобуток приватними компаніями збільшиться на 28,3% до 5,9 млрд кубометрів. В цілому, за його словами, видобуток природного газу в Україні за підсумками року скоротиться на 1% до 20,5 млрд кубометрів.

За його словами, близько 8,8 млрд кубометрів (близько 30% прогнозу споживання на рівні 29,3 млрд кубометрів) покриються за рахунок імпорту, а також запасів в підземних сховищах газу.

Представник "Нафтогазу" заявив, що ситуація з балансом газу в Україні за останні 5-7 років не змінилася: споживання близько 30 млрд кубометрів в залежності від температури, а видобуток - близько 20 млрд. Таким чином близько 10 млрд кубометрів необхідно імпортувати. "Якщо ми імпортуємо третину своїх потреб, ціна на цей імпорт з теорії економіки стає замикаючою і ціноутворюючою ", - заявив Фаворов.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році видобуток газу в Україні склала 20,7 млрд куб. м, що на 1% менше минулого року.

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