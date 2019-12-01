Один з ключових командирів талібів убитий в Афганістані

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Він був убитий в сутичці з урядовими силами

Один з ключових командирів угруповання "Талібан" Мавлави Нуриддин убитий в Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомив начальник прес-центру 209 корпусу національної армії Афганістану Ханіф Резаї, він загинув зіткнення з урядовими силами в провінції Джаузджан.

"В результаті зіткнення, яке тривало більше години після нападу талібів на урядові позиції на території повіту Мингаджик, разом з Нуриддином було вбито п'ять бойовиків, ще сім бойовиків, у тому числі два польових командира поранені", - сказав Резаї.

Він додав, що після нападу бойовики, зазнавши втрат, покинули місце зіткнення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп прибув з неоголошеним візитом до Афганістану, щоб провідати американських військових на честь Дня подяки, а також провести переговори з талібами про мир.

"Талібан хоче укласти угоду, і ми зустрічаємося з ними... Ми будемо залишатися до тих пір, поки у нас не буде угоди або повної перемоги", - сказав Трамп під час зустрічі з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Також РБК-Україна писало, що в листопаді в Афганістані на тлі зірваного обміну заручниками з талібану невідомі відкрили стрілянину, в результаті чого загинули два прокурора і ще двох людей поранили. Таліби заявили, що їх трьох ув'язнених не доставили в потрібне місце і час, узгоджений з США.