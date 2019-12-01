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Один из ключевых командиров талибов убит в Афганистане

Новости » В мире     01.12.2019 - 10:19
Один из ключевых командиров талибов убит в Афганистане
Иллюстративное фото (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

Он был убит в столкновении с правительственными силами

Один из ключевых командиров группировки "Талибан" Мавлави Нуриддин убит в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщил начальник пресс-центра 209 корпуса национальной армии Афганистана Ханиф Резаи, он погиб столкновении с правительственными силами в провинции Джаузджан.

"В результате боестолкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира ранены", - сказал Резаи.

Он добавил, что после нападения боевики, понеся потери, покинули место столкновения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, чтобы проведать американских военных в честь Дня благодарения, а также провести переговоры с талибами о мире.

"Талибан хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними... Мы будем оставаться до тех пор, пока у нас не будет соглашения или полной победы", - сказал Трамп во время встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре в Афганистане на фоне сорванного обмена заложниками с талибана неизвестные открыли стрельбу, в результате чего погибли два прокурора и еще двух человек ранили. Талибы заявили, что их троих заключенных не доставили в нужное место и время, согласованное с США.

Трамп в Афганистане собирается договориться с талибами о мире Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан
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