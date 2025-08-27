Один из топовых вузов Украины впервые за три года вернется к очному обучению

По словам ректора, студенты уже соскучились за живым общением и коммуникациями.

Она отметила, что в контексте обучения в университетах речь идет не только о знаниях и компетентности, но и о коммуникациях и среде, в которой находятся студенты.

Кагановская добавила, что в начале полномасштабной войны у университета не было достаточного количества аудиторий в безопасных пространствах. Поэтому велась работа над тем, чтобы найти деньги для их возведения.

"Сегодня у нас такая возможность, мы проводим эти работы. Надеемся, что вовремя закончим в конце этого календарного года. И уже со второго семестра у наших студентов будет возможность учиться в безопасных просторах Каразинского университета", - отметила она.