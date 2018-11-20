Мер Херсона заявив, що Гандзюк називала конкретне прізвище замовника нападу

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Миколаєнко передав СБУ ім'я особи, яку Гандзюк вважала замовником нападу

Міський голова Херсону Володимир Миколаєнко передав представникам Служби безпеки прізвище особи, яку активістка Катерина Гандзюк вважала замовником нападу на неї. Про це йшлося під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Міський голова Херсону заявив, що 20 листопада був на допиті в СБУ, де і передав інформацію, яку йому колись озвучила його радниця.

"Я був у неї і спитав, хто це може бути. Вона спочатку сказала мені "русня". А потім назвала мені конкретне прізвище. Все що стосується цих замовників, я від неї чув одне прізвище. Я чув хто можливо допомагав з правоохоронних структур цій людині і передавав інформацію про її переміщення. Також я сьогодні почув, хто заважає з правоохоронних структур проведенню слідства", - повідомив Миколаєнко.

Фото: засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк (РБК-Україна)

Нагадаємо, колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі про вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк. Екс-помічника нардепа було висунуто підозру як співучаснику. Він заарештований до 3 грудня. Сам народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Микола Паламарчук заявив, що не має жодного стосунку до справи Гандзюк.

Раніше ТСК в анонсували, що комісія щодо розслідування вбивства Гандзюк та інших активістів буде працювати частково в закритому режимі.