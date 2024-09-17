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Подготовка поврежденных и разрушенных ТЭС к зиме сейчас идет на собственные средства, - ДТЭК

Вторник 17 сентября 2024 17:26
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Подготовка поврежденных и разрушенных ТЭС к зиме сейчас идет на собственные средства, - ДТЭК Фото: подготовка поврежденных и разрушенных ТЭС к зиме сейчас идет на собственные средства (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

ДТЭК готовит ТЭС, которые получили существенные повреждения после обстрелов, к прохождению отопительного сезона только за собственные средства.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Это очень дорого стоит – 4 млрд грн только на то, чтобы восстановиться", - сказал он.

Сахарук объяснил, что иностранные партнеры помогают и их помощь очень важна при восстановлении энергетической инфраструктуры, но это долгий процесс.

"Если говорить о том, каким образом мы будем проходить следующую зиму, то мы будем проходить на собственном оборудовании и на собственных деньгах", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова уже инвестировал более 2,1 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций. В общей сложности до конца года на ремонты будет направлено почти 4 млрд грн.

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