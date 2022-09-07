Один з дивізіонів Росії втратив боєздатність на Харківському напрямку, - Генштаб

Один з артилерійських дивізіонів Росії на Харківському напрямку втратив близько 60% особового складу й техніки. Ускладнена логістика ще більше погіршує становище ворога.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу та техніки і вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів", - пише пресслужба Генштабу.