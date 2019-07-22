Один з братів Дубневичів виграв округ, другий поступається на 200 голосів

За результатами виборів до Ради нардеп Ярослав Дубневич взяв більшість на своєму окрузі, його старший брат Богдан поки поступається близько 200 голосами. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Повідомляється, що за результатами підрахунку 100% протоколів на 118 окрузі Ярослав Дубневич здобув впевнену перемогу з 43,52% голосів. Його найближчий переслідувач Тарас Елейко від партії "Голос" набрав 18,5%.

У той же час напружена боротьба розгорнулася на 120 окрузі, де Богдан Дубневич йде на другому місці, поступаючись близько 200 голосами кандидату від "Голосу" Галині Васильченко. У лідера на даний момент 26 575 голосів, у Дубневича - 26 366.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура в черговий раз направила генпрокурору Юрію Луценку подання на притягнення до кримінальної відповідальності Ярослава Дубневича. Він проходить у кримінальному провадженні про заволодіння понад 93 млн гривень філії ПАТ "Укрзалізниця".

Відзначимо, в лютому Національне агентство по запобіганню корупції при перевірці декларацій Богдана Дубневича виявило, що він вказав недостовірні відомості майже на 3 млн гривень.

Брати Дубневичі є одними з найбільш помітних осіб у львівському політикумі і бізнесі. Обидва володіють декількома компаніями, частина з яких з 2014 року регулярно виграє тендери "Укрзалізниці". Крім того, НАБУ розслідувало розкрадання газу на 1,4 млрд гривень на ТЕЦ, яка належить Дубневичам.