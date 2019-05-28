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САП направила подання на нардепа Дубневича

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 13:57
САП направила подання на нардепа Дубневича
Фото: Ярослав Дубневич (з відкритих джерел)

Подання на Дубневича генпрокурор отримав ще минулого тижня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в черговий раз направила генеральному прокурору Юрію Луценку подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича у кримінальному провадженні про заволодіння понад 93 млн гривень філії ПАТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Подання на Дубневича генпрокурор отримав ще минулого тижня, однак відповіді поки немає.

На думку слідства, Дубневич імовірно є організатором схеми присвоєння 93,2 млн. гривень філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ УЗ при постачанні товарів за завищеними цінами в 2015-2017 роках.

За даними детективів, будучи головою комітету Верховної ради з питань транспорту, він нібито організував і створив умови для закупівлі елементів шляху за рахунок коштів підприємства УЗ в порушення законної процедури, за завищеними цінами. Замість переговорної процедури закупівлі нардеп організував проведення процедур відкритих торгів із залученням підконтрольних підприємств - ТОВ "Арго" та ТОВ "Корпорація КРТ", що спричинило нанесення збитку на суму 93,28 млн гривень.

Нагадаємо, раніше прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявляла, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Ярослава Дубневича потребує доопрацювання

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