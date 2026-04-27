Одессу массированно атаковали дроны: в городе повреждены дом, отель и автомобили

"Одесса под массированной атакой врага. Предварительно есть попадание в жилой дом. Всю информацию выясняем", - говорилось в сообщении Лысака в 01:57.

Через несколько минут Олег Кипер уточнил, что предварительные последствия оказались более масштабными. В частности, повреждены по меньшей мере несколько объектов.

"По предварительной информации, в результате вражеской атаки по Одессе повреждены жилой дом, здание отеля и частные автомобили. К сожалению, есть информация о пострадавших. В черте города также зафиксировано падение обломков БпЛА. На местах событий возникли локальные пожары", - рассказал он.

Заметим, что по состоянию на сейчас Одесса под ударом дронов уже более часа.

Обновлено в 02:49

В Одессе в результате атаки РФ было по меньшей мере 9 пострадавших, но почти сразу стало известно, что количество пострадавших возросло уже до 13. В то же время в ОВА проинформировали о новых последствиях атаки.

"В нескольких районах города зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, в том числе двух жилых домов, отеля, складских помещений и автомобилей", - рассказал Кипер.