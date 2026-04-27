40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Одессу массированно атаковали дроны: в городе повреждены дом, отель и автомобили

02:18 27.04.2026 Пн
2 мин
Что известно об очередном обстреле города?
aimg Эдуард Ткач
Фото: последствия атаки уточняются (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Российские оккупанты в ночь на 27 апреля массированно атаковали Одессу дронами. На месте вражеских атак произошли пожары и зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской МВА Сергея Лысака и канал главы ОВА Олега Кипера.

Массированный обстрел и отключение света: РФ ночью атаковала Одессу и область

"Одесса под массированной атакой врага. Предварительно есть попадание в жилой дом. Всю информацию выясняем", - говорилось в сообщении Лысака в 01:57.

Через несколько минут Олег Кипер уточнил, что предварительные последствия оказались более масштабными. В частности, повреждены по меньшей мере несколько объектов.

"По предварительной информации, в результате вражеской атаки по Одессе повреждены жилой дом, здание отеля и частные автомобили. К сожалению, есть информация о пострадавших. В черте города также зафиксировано падение обломков БпЛА. На местах событий возникли локальные пожары", - рассказал он.

Заметим, что по состоянию на сейчас Одесса под ударом дронов уже более часа.

Обновлено в 02:49

В Одессе в результате атаки РФ было по меньшей мере 9 пострадавших, но почти сразу стало известно, что количество пострадавших возросло уже до 13. В то же время в ОВА проинформировали о новых последствиях атаки.

"В нескольких районах города зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, в том числе двух жилых домов, отеля, складских помещений и автомобилей", - рассказал Кипер.

Другие обстрелы Одессы и области

Напомним, что в ночь на 26 апреля россияне снова пытались атаковать Одесскую область беспилотниками. В результате атаки были повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, резервуары для хранения грузов, административные здания и грузовой транспорт.

Также враг повредил гражданское судно под флагом Палау, которое находилось в порту во время загрузки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в ночь на 24 февраля оккупанты массово атаковали Одессу. В городе были повреждены дома, загорелись квартиры и фиксировались другие последствия.

