Одессу атаковали вражеские ударные дроны: что известно

Российские войска в ночь на 17 июня запустили по Одессе около тридцати дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Одессы Геннадия Труханова в Telegram-канале.
В ночь на вторник, 17 июня, воздушную тревогу в Одесской области объявляли дважды:
При этом в 4:34, Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе большого количества БпЛА: "Одесса - укрытие! БпЛА курсом на город".
После этого, в 4:39, городской голова Одессы Геннадий Труханов призвал жителей немедленно искать безопасное укрытие, ведь Одесса находится под атакой вражеских ударных дронов-камикадзе: "Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!"
Впоследствии, в 4:46, Геннадий Труханов уточнил, что особая опасность есть для центра города, Аркадии и района Малого Фонтана.
Очевидцы и местные паблики сообщают об активной работе ПВО.
На данный момент над Одессой замечено по меньшей мере девять "шахедов", часть из которых продолжает кружить в небе.
По предварительным данным, из акватории Черного моря в направлении города выпустили около тридцати дронов.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока уточняется.
Напомним, ночью в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за запуска оккупантами ударных дронов. В Киеве повреждения получили жилые дома, нежилые застройки и транспортные средства.
Спасатели и экстренные службы работали на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Пострадали по меньшей мере 16 человек.
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