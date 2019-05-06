В Одесу зайшов британський розвідувальний корабель

У понеділок, 6 травня, в Одеський морський порт зайшов британський розвідувальний корабель HMS Echo H87. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Думская".

Раніше корабель вже був в Одесі. Він зайшов 19 грудня минулого року.

Зазначимо, HMS Echo увійшов у Чорне море 20 квітня і, згідно з договором про режим чорноморських проток, повинен покинути його до 10 травня. З 21 по 25 квітня він був в румунській Констанці, а з 30 квітня по 3 травня у грузинському Батумі. За попередньою інформацією, судно простоїть в Одесі до 9 травня.

Нагадаємо, глава делегації Королівських ВМС капітан 2 рангу Метью Уоррен повідомляв, що візит корабля - це черговий крок Великобританії на підтримку України. Також він відзначив важливість об'єднання зусиль для забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.

Зазначимо, у Чорному морі поблизу Одеси проходять спільні маневри двох постійних морських груп НАТО. Так, у маневрах з посадками вертольотів брала участь Друга постійна група, SNMG2, і групи з протидії мінної небезпеки - SNMCMG2.