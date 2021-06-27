До Одеси зайшов американський есмінець. Чотири роки тому він атакував базу в Сирії

Задіяний у навчаннях "Сі Бриз-2021" американський есмінець USS Ross зайшов до порту Одеси. Він візьме участь у масштабних навчаннях у Чорному морі.

Про це йдеться в повідомлення на сторінці навчань в Facebook .

"Есмінець Військово-Морських сил США USS Ross прибув до Одеси для участі в навчаннях Sea Breeze. Це 21-а ітерація навчань, в ході яких понад 30 країн об'єднаються в тренуваннях в Чорному морі", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в квітні 2017 року есмінець USS Ross брав участь в ударі крилатими ракетами "Томагавк" по сирійській авіабазі "Еш-Шайрат".