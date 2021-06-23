Росія просить США відмовитися від участі в навчаннях Sea Breeze-2021
Посольство Росії в Вашингтоні звернулось до влади США з приводу навчань Sea Breeze-2021. Росіяни просять відмовитись від них.
У посольстві Росії заявили про ніби-то агресивний характер навчань Sea Breeze, який "ніяк не відповідає реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні".
"Настійно закликаємо США і їх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.
На думку посольства РФ, такі навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".
Зазначимо, Україна цього року проведе навчання Sea Breeze 2021 з рекордною кількістю країн-учасниць. Всього у військових навчаннях візьмуть участь 32 країни.
Нагадаємо, в Україні у 2021 році заплановано проведення семи міжнародних військових навчань, для чого передбачено 38,6 мільйона гривень.