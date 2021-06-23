ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія просить США відмовитися від участі в навчаннях Sea Breeze-2021

Новость на русском →
Москва, Середа 23 червня 2021 09:06
Росія просить США відмовитися від участі в навчаннях Sea Breeze-2021 Фото: в Чорному морі проведуть навчання (facebook.com/navy_mil_gov_ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Посольство Росії в Вашингтоні звернулось до влади США з приводу навчань Sea Breeze-2021. Росіяни просять відмовитись від них.

Про це повідомляє прес-служба полольства у Twitter.

У посольстві Росії заявили про ніби-то агресивний характер навчань Sea Breeze, який "ніяк не відповідає реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні".

"Настійно закликаємо США і їх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

На думку посольства РФ, такі навчання "заохочують мілітаристські настрої в Києві".

Зазначимо, Україна цього року проведе навчання Sea Breeze 2021 з рекордною кількістю країн-учасниць. Всього у військових навчаннях візьмуть участь 32 країни.

Нагадаємо, в Україні у 2021 році заплановано проведення семи міжнародних військових навчань, для чого передбачено 38,6 мільйона гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Sea Breeze
NEWS
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 835 нових заражень коронавірусом
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та Беб
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та Беб