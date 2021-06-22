Україна проведе навчання Sea Breeze з рекордною кількістю країн-учасниць

Україна цього року проведе навчання Sea Breeze 2021 з рекордною кількістю країн-учасниць. Всього у військових навчаннях візьмуть участь 32 країни.

Про це в Twitter повідомило посольство США в Україні.

Повідомляється, що Шостий флот США офіційно оголосив про участь у навчаннях Sea Breeze 2021, які почнуться наступного тижня в Чорноморському регіоні.

Також повідомляється, що нинішні навчання мають найбільшу кількість країн-учасниць в історії навчань - 32 країни з 6 континентів. У Sea Breeze 2021 візьмуть участь 5 000 військових, 32 кораблі, 40 літаків, а також 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.

Зазначимо, навчання пройдуть в північно-західній частині Чорного моря і в Миколаївській, Херсонській, Одеській областях. Його метою є підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань зі сприяння безпеці цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні із залученням морського, повітряного, берегового і водолазного компонентів.