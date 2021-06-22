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Україна проведе навчання Sea Breeze з рекордною кількістю країн-учасниць

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Вівторок 22 червня 2021 13:38
Україна проведе навчання Sea Breeze з рекордною кількістю країн-учасниць Фото: навчання Sea Breeze цього року будуть рекордними (facebook com navy mil gov ua)
Автор: РБК-Україна

Україна цього року проведе навчання Sea Breeze 2021 з рекордною кількістю країн-учасниць. Всього у військових навчаннях візьмуть участь 32 країни.

Про це в Twitter повідомило посольство США в Україні.

Повідомляється, що Шостий флот США офіційно оголосив про участь у навчаннях Sea Breeze 2021, які почнуться наступного тижня в Чорноморському регіоні.

Також повідомляється, що нинішні навчання мають найбільшу кількість країн-учасниць в історії навчань - 32 країни з 6 континентів. У Sea Breeze 2021 візьмуть участь 5 000 військових, 32 кораблі, 40 літаків, а також 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.

Зазначимо, навчання пройдуть в північно-західній частині Чорного моря і в Миколаївській, Херсонській, Одеській областях. Його метою є підвищення рівня сумісності підрозділів ВМС України і США і держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань зі сприяння безпеці цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні із залученням морського, повітряного, берегового і водолазного компонентів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив за посилення співпраці військово-морських країн НАТО та України у Чорному морі.

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учения Чорне море Sea Breeze
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