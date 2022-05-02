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Російські війська хотіли втілити у Херсоні дві божевільні ідеї, - розвідка

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Херсон , Понеділок 02 травня 2022 20:17
Російські війська хотіли втілити у Херсоні дві божевільні ідеї, - розвідка Кирило Буданов (uscc.org.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсоні росіяни 27 квітня збиралися провести псевдореферендум. Однак, їхні плани змінились і стало відомо про дві божевільні ідеї окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Головного управління розвідки при Міноборони України Кирила Буданова для "НВ".

За його словами, у окупантів головна проблема - кадровий голод.

"Потенційні колаборанти, на яких вони робили ставку перед війною, у багатьох випадках себе абсолютно не виправдали. Певна кількість людей погодилася на співпрацю. Але досить невисокий відсоток із тих, хто це зробив, насправді здатен керувати хоча б якимось районом міста", - сказав керівник ГУР.

Зокрема, першою ідеєю, що вони хотіли зробити це - відтворити Таврійську губернію, яка існувала нетривалий час у Російській імперії. Зазначається, що це територія Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донецької області і Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь. До того ж це та ідея, яку вони зараз проштовхують.

Друга ідея - так зване Небесне місто. Мова йде про Одеську область, Херсонську область, частину Миколаївської області, місто Дніпро і частина Донецької області.

"Була така концепція. Ще раз кажу: це - хворий розум. Ось ці дві божевільні ідеї, які вони всерйоз для себе сприймають і зараз намагаються відтворити", - додав Буданов.

Раніше ми повідомляли, що Буданов назвав два сценарії закінчення війни з РФ.

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