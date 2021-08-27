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Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ

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Київ, П'ятниця 27 серпня 2021 22:00
Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ Фото: Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не планує завершувати евакуацію після того, як іноземні війська покинуть Афганістан. Втім, після 31 серпня щодо виведення людей доведеться домовлятися з "Талібаном", або ж країнами-посредниками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС України Дмитра Кулеби під час ефіру "Україна 24".

"Наразі працює військова частина аеропорту Кабулу. Але і військовий аеропорт має закритися, таліби дали дедлайн до 31 серпня", - відзначив Кулеба.

За словами голови МЗС, евакуація продовжуватиметься, однак щодо неї доведеться домовлятися безпосередньо з представниками радикального руху "Талібан", або ж країнами, які будуть посередниками.

"Евакуація триватиме, але домовлятися треба буде вже не з американцями і британцями, а з талібами або тими країнами, які будуть посередниками", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що представники "Талібану" запропонували Туреччині взяти під контроль роботу аеропорту Кабулу.

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Київ Талібан МЗС Афганистан Кабул
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Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ
Україна продовжить евакуацію з Афганістану після виходу іноземних військ
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