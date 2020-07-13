В Одесу йде шторм: жителів закликали обмежити пересування містом

Фото: штормові хвилі (048.ua)

В Одесі та області оголосили штормове попередження

В Одесі сьогодні очікується погіршення погодних умов. Мешканців просять обмежити пересування, у тому числі особистими автомобілями.

Про це повідомили в Патрульній поліції Одеської області.

Згідно з прогнозами синоптиків, в Одесі та області сьогодні очікується значне посилення вітру, дощі і шторм.

Поліцейські просять жителів регіону максимально обмежити пересування містом, а також не виїжджати на особистому транспорті на вулиці Одеси без гострої необхідності.

Літнім людям, вагітним жінкам та дітям в поліції рекомендували максимально обмежити перебування на вулиці.

"Будьте пильними і не залишайте транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, оскільки в результаті негоди можливе падіння гілок та кабелів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку синоптики оголосили в Україні штормове попередження.

А вже ближче до обіду стихія накрила Рівненську область: злива затопила будинки і повалила десятки дерев.

Також РБК-Україна повідомляло, які області постраждають від негоди.