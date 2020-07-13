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В Україні оголошено штормове попередження

Понеділок 13 липня 2020 08:21
В Україні оголошено штормове попередження
Фото: дощ (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Передають дощі та грози з сильними поривами вітру

Синоптики передають різке погіршення погодніх умов по всій території України, крім західних областей. Буде град, дощ та штормовий вітер.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, сьогодні грози, в східній частині подекуди град, у центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода сьогодні буде дощовою на південному сході, в центральній та північній частині країни.

Раніше в результаті негоди без світла залишилося 100 населених пунктів у трьох західних областях.

Крім того, за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів, найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

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