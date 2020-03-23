В Одесу доставили реанімобілі з апаратами ШВЛ для боротьби з коронавірусом

Український виробник автомобілів швидкої медичної допомоги ТОВ "Автоспецпром" доставив до Одеси 45 реанімобілів з апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ) для боротьбі з коронавірусом. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає РБК-Україна.

"Встановлені апарати ШВЛ можна використовувати як для дорослих, так і для дітей. Крім того, вбудовані акумулятори забезпечують автономну роботу апаратів протягом не менше 6 годин. Таким чином, реанімобілі можуть застосовуватися для допомоги пацієнтам під час боротьби з коронавірусом COVID-19", - повідомила прес-служба компанії.

Крім того, "Автоспецпром" передав Києву 7 реанімобілів з апаратами ШВЛ і 32 "швидких" типу В.

У компанії повідомляють, що і реанімобілі, і "швидкі" типу В обладнані повними комплектами медичного обладнання за стандартом ДСТУ 7032: засобами транспортування пацієнтів, засобами забезпечення дихальної підтримки, моніторингу життєво важливих параметрів, приладами для реанімаційних заходів, інфузії, діагностики тощо.

Автомобілі вироблені на базі Citroën Jumper і Peugeot Boxer з двигунами, що відповідають екологічним стандартам EURO-6 і EURO-5. При повній заправці паливом автомобіль може проїхати відстань понад 500 км, що особливо важливо, зокрема, для Одеського регіону, який є найбільшим в Україні.

"Ми пишаємося тим, що в таких надзвичайних умовах змогли виконати замовлення, забезпечивши лікарів і пацієнтів Києва та Одеської області реанімобілями належної якості та в терміни, передбачені відповідними договорами", - зазначив заступник директора ТОВ "Автоспецпром" Кирило Коморкин.

Поставки машин здійснювалися в рамках тендерів, які компанія виграла на платформі Prozorro. Запропонувавши самі низькі ціни на свою продукцію, "Автоспецпром" допоміг заощадити близько 30 млн грн бюджетних коштів.

Як повідомляло РБК-Україна, загальна кількість інфікованих у світі вже перевищила 300 тисяч осіб. станом на 23 березня в Україні виявили 73 випадки зараження коронавірусом, велика частина з них - у столиці.