В Одессу доставили реанимобили с аппаратами ИВЛ для борьбы с коронавирусом

Украинский производитель автомобилей скорой медицинской помощи ООО "Автоспецпром" доставил в Одессу 45 реанимобилей с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает РБК-Украина.

"Установленные аппараты ИВЛ можно использовать как для взрослых, так и для детей. Кроме того, встроенные аккумуляторы обеспечивают автономную работу аппаратов в течение не менее 6 часов. Таким образом, реанимобили могут применяться для помощи пациентам во время борьбы с коронавирусом COVID-19", - сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, "Автоспецпром" передал Киеву 7 реанимобилей с аппаратами ИВЛ и 32 "скорых" типа В.

В компании сообщают, что и реанимобили, и "скорые" типа В оборудованы полными комплектами медицинского оборудования по стандарту ДСТУ 7032: средствами транспортировки пациентов, средствами обеспечения дыхательной поддержки, мониторинга жизненно важных параметров, приборами для реанимационных мероприятий, инфузии, диагностики и тому подобное.

Автомобили произведены на базе Citroën Jumper и Peugeot Boxer с двигателями, соответствующими экологическим стандартам EURO-6 и EURO-5. При полной заправке топливом автомобиль может проехать расстояние более 500 км, что особенно важно, в частности, для Одесского региона, который является крупнейшим в Украине.

"Мы гордимся тем, что в таких чрезвычайных условиях смогли выполнить заказ, обеспечив врачей и пациентов Киева и Одесской области реанимобилями надлежащего качества и в сроки, предусмотренные соответствующими договорами", - отметил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

Поставки машин осуществлялись в рамках тендеров, которые компания выиграла на платформе Prozorro. Предложив самые низкие цены на свою продукцию, "Автоспецпром" помог сэкономить около 30 млн грн бюджетных средств.

Как писало РБК-Украина, общее количество инфицированных в мире уже превысило 300 тысяч человек. По состоянию на 23 марта в Украине выявили 73 случая заражения коронавирусом, большая часть из них - в столице.