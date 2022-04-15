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Над Одесою знищили ворожий безпілотник "Орлан-10"

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Одеса, П'ятниця 15 квітня 2022 20:22
Над Одесою знищили ворожий безпілотник "Орлан-10" В Одесі збили безпілотник (24tv)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні, 15 квітня, над Одесою протиповітряна оборона збила ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

Зазначається, що збитий безпілотник збирав розвідувальні дані про військові об'єкти та об'єкти інфраструктури.

Окрім того, вранці окупанти випустили ракету по одному із одеських районів.

"Усі повинні розуміти, що після потоплення крейсера "Москва" буде існувати підвищена загроза нанесення ракетних ударів. Тому вранці ворог випустив ракету по одеському районі", - сказав Марченко.

Повідомляється, що на щастя, ракета розірвалась у повітрі та ніхто не постраждав.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси демонтували таблички з назвами російських міст.

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