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Під Одесою силовики вчилися протидіяти тергрупам і диверсантам

Автор: Ігор Литвиненко

Під Одесою в місті Южне 20-21 травня проходили тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Силовики відпрацьовували протидію потенційним посяганням терористичним групам і диверсантам.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Навчання проводилося Координаційною групою Антитерористичного центру при Службі безпеки України в Одеській області.

"Основною метою цих занять є відпрацювання послідовності протидії можливим терористичним групам, а також виконання комплексу контрдиверсійних заходів, спрямованих на вдосконалення міжвідомчої взаємодії", - розповіли в МВС.

У навчаннях, зокрема, брали участь гвардійці та бійці окремого загону спеціального призначення Южного Одеського територіального управління НГУ "ОМЕГА".

"Вони разом з іншими силовими структурами відпрацювали міста Південний Одеської області. У цьому районі під час відпрацювань було тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд особистих речей і автомобілів", - повідомили у відомстві.

Фото: антитерористичні навчання проходили 20-21 травня в Южному (mvs.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі СБУ через навчання встановили блокпости і перевіряли транспорт.

Також повідомлялося, що недавно у Вінниці СБУ та МВС провели навчання, в ході яких тренувалися ліквідувати "диверсантів" і звільняти заручників.

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