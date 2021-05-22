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Под Одессой силовики учились противодействовать тергруппам и диверсантам

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Южное, Суббота 22 мая 2021 16:09
Под Одессой силовики учились противодействовать тергруппам и диверсантам Фото: антитеррористические учения проходили 20-21 мая в Южном (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Под Одессой в городе Южный 20-21 мая проходили тактико-специальные антитеррористические учения. Силовики отрабатывали противодействие потенциальным посягательствам террористическим группам и диверсантам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Обучение проводилось координационной группой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины в Одесской области.

"Основной целью этих занятий является отработка последовательности противодействия возможным террористическим группам, а также выполнение комплекса контрдиверсионных мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - рассказали в МВД.

В учениях, в частности, участвовали гвардейцы и бойцы отдельного отряда специального назначения Южного Одесского территориального управления НГУ "ОМЕГА".

"Они вместе с другими силовыми структурами отработали города Южный Одесской области. В этом районе во время отработок было временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей", - сообщили в ведомстве.

Фото: антитеррористические учения проходили 20-21 мая в Южном (mvs.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в Одессе СБУ из-за учений установили блокпосты и проверяли транспорт.

Также сообщалось, что недавно в Виннице СБУ и МВД провели учения, в ходе которых тренировались ликвидировать "диверсантов" и освобождать заложников.

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