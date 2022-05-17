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Під Одесою шахраї щомісяця заробляли 5 млн гривень на підроблених документах для водіїв

Фото: кіберполіція викрила шахраїв в Одеській області (od.npu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Кіберполіція Одеської області викрила зловмисників, які виготовляли на замовлення підроблені водійські права, свідоцтва про реєстрацію авто, медичні довідки для водіїв та нотаріальні довіреності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції Одеської області.

До складу злочинного угруповання входило 12 осіб. Правопорушники в соцмережах, месенджерах і різних вебресурсах пропонували клієнтам виготовлення підроблених документів.

Вартість послуг становила від 4 до 9 тисяч гривень. Щомісячні орієнтовні доходи зловмисників становили близько 5 мільйонів гривень. При цьому отримані гроші шахраї конвертували в криптовалюту.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків та вилучили обладнання, необхідне для виготовлення фіктивних документів, близько 500 "заготовок" для майбутніх підробок, банківські та сім-карти, голограмні стрічки, три автомобілі та близько 1,5 мільйона гривень готівкою.

Кіберполіція викрила шахраїв в Одеській області (фото: od.npu.gov.ua)

Також в ході обшуків поліцейські вилучили готові до продажу підроблені документи.

Кримінальні провадження відкриті за трьома статтями Кримінального кодексу України: підробка документів, друк і збут або використання підроблених документів; виготовлення чи збут підроблених державних цінних паперів, що існують у паперовій формі; несанкціоноване втручання у роботу електронних комунікаційних мереж.

Чотирьом фігурантам вже оголошено про підозру. Троє організатора затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання з приводу повідомлення про підозру іншим учасникам угруповання.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області викрили керівника медзакладу в розтраті 2 млн гривень.

Ми також писали про те, що шахраї придумали новий спосіб викрадення платіжних даних.

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Одесамошенническая схема