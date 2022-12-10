ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В одном из киосков Киева взорвался газовый баллон: есть пострадавшие

Новина українською →
Киев, Суббота 10 декабря 2022 09:45
В одном из киосков Киева взорвался газовый баллон: есть пострадавшие Фото: в одном из киосков Киева взорвался газовый баллон (ГСЧС)
Автор: Руслан Гаращенко

В Голосеевском районе Киева в одном из киосков еды быстрого приготовления взорвался газовый баллон. Вследствие происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"9 декабря в 19:27 в Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о взрыве на ул. Васильковской, 34-Б в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей выяснилось, что в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Огнем было охвачено 2 смежных киоска.

В результате взрыва пострадали пять человек: из них 2 работника киоска по приготовлению пищи, 1 посетитель, 1 человек, пытавшийся тушить пожар и продавец смежного магазина по продаже мобильных аксессуаров.

В результате пожара оба киоска сгорели полностью.

Напомним, газовый баллон взорвался в многоэтажке на столичной Троещине вечером 4 декабря. В результате инцидента пострадал мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрыв Газ
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители