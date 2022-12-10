В одном из киосков Киева взорвался газовый баллон: есть пострадавшие

В Голосеевском районе Киева в одном из киосков еды быстрого приготовления взорвался газовый баллон. Вследствие происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"9 декабря в 19:27 в Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о взрыве на ул. Васильковской, 34-Б в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей выяснилось, что в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления произошел взрыв газового баллона с последующим горением. Огнем было охвачено 2 смежных киоска.

В результате взрыва пострадали пять человек: из них 2 работника киоска по приготовлению пищи, 1 посетитель, 1 человек, пытавшийся тушить пожар и продавец смежного магазина по продаже мобильных аксессуаров.

В результате пожара оба киоска сгорели полностью.