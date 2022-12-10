ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Волынской области газовые баллоны взорвались в многоэтажке: есть пострадавшие

Новина українською →
Нововолынск, Суббота 10 декабря 2022 19:59
В Волынской области газовые баллоны взорвались в многоэтажке: есть пострадавшие Фото: в Волынской области газовые баллоны взорвались в многоэтажке (facebook.com/dsnsVol)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 10 декабря, в многоэтажке Нововолынска (Волынская область) взорвались два газовых баллона. В результате происшествия два человека получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление ГСЧС в Волынской области в Facebook.

Спасатели отмечают, что взрыв произошел в квартире пятиэтажки. По предварительным данным, взорвался один газовый баллон, а от него сдетонировал другой.

Фото: последствия взрыва (facebook.com/dsnsVol)

"В квартире находилась мама с двумя детьми. Женщина получила незначительные ожоги. Медики предоставили ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Вместо этого мужчину, который подходил к двери помещения, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Он получил травму головы и обратился в больницу, после оказанной помощи от госпитализации отказался", - добавляют в ГСЧС.

Там отмечают, что взрывной волной повредило окна и двери квартиры, а также двери соседних квартир. В результате происшествия начался пожар, его уже ликвидировали.

В ГСЧС подчеркивают, что причиной взрыва и пожара могло стать нарушение правил безопасности, поскольку пользоваться газовыми баллонами в квартирах запрещено.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Бобрица Киевской области семья отравилась угарным газом из-за неправильной эксплуатации электрогенератора. Есть погибший.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская область Взрыв
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители