У Луцьку викрили на хабарах завідувача військової кафедри

СБУ задокументували отримання завідувачем кафедри першої частини хабара у розмірі 100 доларів

У Луцьку співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарах завідувача військової кафедри одного із закладів вищої освіти Волинської області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, полковник вимагав від студентів гроші за успішне складання державних іспитів та видачу військового квитка офіцера запасу. Розмір хабара складав від 200 до 500 доларів з кожного.

"Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час одержання двохсот американських доларів - другої частини неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Раніше співробітники СБУ задокументували отримання завідувачем кафедри першої частини хабара у розмірі 100 доларів.

"У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що викритій на хабарі судді Окружного адмінсуду Києва Олені Власенковій подовжили запобіжний захід.

Як писало РБК-Україна, 10 травня "на гарячому" при отриманні хабаря викрили суддю Окружного адмінсуду Києва. Вона вимагала у одного з учасників розгляду справи 10 тисяч доларів хабара за прийняття рішення на його користь.