Встановлено, що прокурор вимагав 6 тис. доларів

У Вінницькій області на хабарі викрили прокурора Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області та водія цієї ж прокуратури. Про це у Facebook повідомляє прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Їх затримали сьогодні, 29 липня, безпосередньо після одержання неправомірної вигоди.

"Встановлено, що прокурор вимагав через посередника у обвинувачуваного у кримінальному провадженні неправомірну вигоду в розмірі 6 000 доларів США за зміну обвинувачення у судовому засіданні на менш тяжкий злочин передбачений ч. 2 ст. 309 КК України", - повідомила Сарган.

Зазначимо, ч. 2 ст. 309 ККУ передбачає незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, вчинене повторно. За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, 28 липня співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі посадовця відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності Національної поліції у Запорізькій області. Він вимагав 1 тис. доларів.