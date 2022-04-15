В Одеській області ЗСУ знищили ворожий безпілотник, - Братчук

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів про ситуацію в Одесі та області. За його словами, ця ніч обійшлася без обстрілів, але під звуки повітряної тривоги. Крім того, ЗСУ знищили російський безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Братчука.
"Ніч у місті та області пройшла під звуки повітряної тривоги, але без обстрілів. 28-а омбр ім. Лицарів Зимового Походу знищила черговий ворожий безпілотник", - заявив Братчук.
При цьому він закликав місцевих жителів не ігнорувати повітряну тривогу, і в разі її включення слідувати в укриття.
Братчук також повідомив, що в регіоні можуть діяти диверсійні групи, тому потрібно бути обережним і при їх виявленні повідомляти в спеціальні служби або в чат-бот в Telegtram-каналі Братчука.
Нагадаємо, Братчук говорив про те, то російські військові намагаються активізувати повітряну розвідку в Одеській області.
Ми також писали про те, що в центрі Одеси демонтували таблички з назвами російських міст.
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