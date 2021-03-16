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В Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану вантажівку, є жертви

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 16 березня, в Одеській області позашляховик в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку. В результаті події дві людини загинули, ще двоє отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

У місті Балті близько чотирьох годин ранку 31-річний місцевий житель на своєму BMW в'їхав у припарковану на узбіччі вантажівку DAF. Крім водія, у легковику перебували троє пасажирів - дві 17-річні дівчини та 21-річний хлопець.

Від удару дівчини загинули на місці, чоловіків з черепно-мозковими травмами та множинними переломами госпіталізували.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Національної поліції.

Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії, в тому числі - чи був тверезий водій BMW.

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Хмельницькій області на трасі зіткнулися маршрутка і легковий автомобіль. В результаті інциденту постраждали сім осіб.

Крім того, в місті Васильків Київської області легковий автомобіль зіткнувся з військовим літаком.

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