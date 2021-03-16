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В Одесской области внедорожник въехал в припаркованный грузовик, есть жертвы

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 16 марта, в Одесской области внедорожник въехал в припаркованный на обочине грузовик. В результате происшествия два человека погибли, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В городе Балте около четырех часов утра 31-летний местный житель на своем BMW въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF. Кроме водителя, в легковушке находились трое пассажиров - две 17-летние девушки и 21-летний парень.

От удара девушки погибли на месте, мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами госпитализировали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, в том числе - был водитель BMW трезв.

Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Напомним, в Хмельницкой области на трассе столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате инцидента пострадали семь человек.

Кроме того, в городе Васильков Киевской области легковой автомобиль столкнулся с военным самолетом.

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