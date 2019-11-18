В Одеській області через туман сталося ДТП, є жертви

Фото з місця ДТП (od.npu.gov.ua)

Автомобіль злетів на узбіччя

В ніч на 18 листопада на роздоріжжі сіл Євтодфія і Мирони в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина і ще один травмувався. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Як повідомляється, 53-річний чоловік не впорався з керуванням і злетів на узбіччя дороги.

"У результаті аварії постраждав водій та його дружина, яка була поруч. Каретою швидкої медичної допомоги постраждалих доставили в районну лікарню, але врятувати чоловіка не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в поліції, ДТП сталося через неуважність водія в умовах сильного туману.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Харків-Довжанський сталася аварія, в результаті якої постраждали двоє людей. Один з автомобілістів не врахував дорожню обстановку.

Також РБК-Україна писало, що в столиці п'яний водій таксі влаштував потрійне ДТП. Він врізався в машину, а потім, втікаючи з місця аварії, допустив зіткнення ще з двома автомобілями. В результаті постраждала вагітна жінка.

Крім цього, в Одесі сталася ДТП з автомобілем швидкої допомоги. В результаті водій, фельдшер і двоє пасажирів швидкої травмувалися і були госпіталізовані.