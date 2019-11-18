ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві п'яний водій влаштував тройное ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 09:31
У Києві п'яний водій влаштував тройное ДТП, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК - Україна)

Тікаючи з місця ДТП, він врізався в черговий атвомобіль

У Києві сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої постраждала жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як повідомляється, на вулиці Естонської водій однієї із служб таксі, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, врізався в автомобіль Volkswagen. Тікаючи з місця ДТП на перехресті вулиць Туполєва та Салютна, він влетів в автомобілі, що стояли на світлофорі.

"У результаті аварії постраждала вагітна жінка, яка знаходилася в Volkswagen. Вона була госпіталізована", - йдеться в повідомленні.

У Києві п'яний водій влаштував тройное ДТП, є постраждалі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі сталася аварія з машиною швидкої допомоги. В результаті водій, фельдшер і двоє пасажирів швидкої отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

Також РБК-Україна писало, що 15 листопада в Харкові на вулиці Молочна зіткнулися два автомобілі і вантажівка, в результаті чого загинула людина.

Крім цього, в столичному житловому масиві Куренівка сталося потрійне ДТП з маршруткою, трамваєм і легковиком. Водій маршрутки розмовляв через телефон, що стало причиною аварії.

У Києві завтра частково обмежать рух на Північному мосту В Одесі сталася ДТП зі швидкою, є постраждалі
Новини України КиївДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся