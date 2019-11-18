У Києві п'яний водій влаштував тройное ДТП, є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК - Україна)

Тікаючи з місця ДТП, він врізався в черговий атвомобіль

У Києві сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої постраждала жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як повідомляється, на вулиці Естонської водій однієї із служб таксі, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, врізався в автомобіль Volkswagen. Тікаючи з місця ДТП на перехресті вулиць Туполєва та Салютна, він влетів в автомобілі, що стояли на світлофорі.

"У результаті аварії постраждала вагітна жінка, яка знаходилася в Volkswagen. Вона була госпіталізована", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі сталася аварія з машиною швидкої допомоги. В результаті водій, фельдшер і двоє пасажирів швидкої отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

Також РБК-Україна писало, що 15 листопада в Харкові на вулиці Молочна зіткнулися два автомобілі і вантажівка, в результаті чого загинула людина.

Крім цього, в столичному житловому масиві Куренівка сталося потрійне ДТП з маршруткою, трамваєм і легковиком. Водій маршрутки розмовляв через телефон, що стало причиною аварії.