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На трасі Київ-Харків сталося ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 11:26
На трасі Київ-Харків сталося ДТП, є постраждалі
Фото з місця ДТП (hk.npu.gov.ua)

Автомобілі зіткнулися лоб в лоб

На трасі Київ-Харків-Довжанський у місті Чугуїв сталася дорожньо-транспортна (ДТП), в результаті якої постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Повідомляється, що один з водіїв не врахував дорожню обстановку.

"Встановлено, що 54-річний водій автомобіля Opel рухався у бік Харкова, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення з автомобілем Renault під керуванням 30-річного чоловіка. В результаті ДТП водій та 29-річний пасажир Renault отримали травми. Їх доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці внесли інформацію про ДТП в Єдиний облік місцевого відділу поліції, вирішується питання про відкриття кримінальної справи. Обставини аварії ще встановлюються.

Фото з місця ДТП (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Києві п'яний водій таксі влаштував потрійну аварію. Він врізався в автомобіль, а потім, втікаючи з місця ДТП, допустив зіткнення ще з двома. В результаті постраждала вагітна жінка.

Також РБК-Україна повідомляло, що 15 листопада в Харкові на вулиці Молочна зіткнулися два автомобілі і вантажівка, в результаті чого загинула людина.

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