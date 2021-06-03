Продавали наркотики: у Харкові припинено незаконну діяльність мережі аптек
У Харкові правоохоронці припинили діяльність мережі аптечних закладів, котрі незаконно збували наркотичні препарати. Під час обшуків було вилучено понад 9 тисяч блістерів таблеток із заборонною речовиною.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
"Слобідська окружна прокуратура м. Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (ч.1 ст. 320 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, правоохоронцями було проведено обшуки у 6 аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати наркотичні препарати.
Наразі тривають слідчі дії, після отримання висновку судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.
Фото: вилучені препарати і кошти з аптек Харкова (gp.gov.ua)
Нагадаємо, що поліція в Харкові викрила організоване угруповання, яке збувало через інтернет-магазин наркотики. Так, щотижня зловмисники робили понад 350 закладок з психотропними речовинами.
Раніше стало відомо, що у Києві правоохоронці припинили діяльність 4 нарколабораторій і 5 притонів.