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Продавали наркотики: у Харкові припинено незаконну діяльність мережі аптек

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Харьків, Четвер 03 червня 2021 12:05
Продавали наркотики: у Харкові припинено незаконну діяльність мережі аптек Фото: вилучені препарати з аптек Харкова (gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Харкові правоохоронці припинили діяльність мережі аптечних закладів, котрі незаконно збували наркотичні препарати. Під час обшуків було вилучено понад 9 тисяч блістерів таблеток із заборонною речовиною.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Слобідська окружна прокуратура м. Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів (ч.1 ст. 320 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, правоохоронцями було проведено обшуки у 6 аптеках, у ході яких виявлено понад 9 тисяч блістерів з таблетками, фінансово-господарську документацію, грошові кошти, а також осіб, які намагались придбати наркотичні препарати.

Наразі тривають слідчі дії, після отримання висновку судових експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Фото: вилучені препарати і кошти з аптек Харкова (gp.gov.ua)

Нагадаємо, що поліція в Харкові викрила організоване угруповання, яке збувало через інтернет-магазин наркотики. Так, щотижня зловмисники робили понад 350 закладок з психотропними речовинами.

Раніше стало відомо, що у Києві правоохоронці припинили діяльність 4 нарколабораторій і 5 притонів.

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